米週間石油在庫統計（バレル・前週比）23：30 原油+382.4万（4億4310万） ガソリン-365.4万（2億4948万） 留出油 -134.9万（1億1943万） （クッシング地区） 原油+11.7万（2658万） ＊（）は在庫総量