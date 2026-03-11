１１日、黒竜江省双鴨山市の空に昇る月。（双鴨山＝新華社配信／韓陽）【新華社ハルビン3月11日】中国各地で11日、今年最小の下弦の月が見られた。下弦の月は旧暦の月の後半に現れ、午前0時前後に昇り、正午ごろに沈む。１１日、黒竜江省の亜布力（ヤブリ）スキー場の空に昇る月。（ハルビン＝新華社配信／曽東）１１日、黒竜江省チチハル市の空に昇る月。（チチハル＝新華社配信／王勇剛）１１日、黒竜江省双鴨山市の空に昇る月