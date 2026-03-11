【テーゼロ共同】ミラノ・コルティナ冬季パラリンピックのノルディックスキー距離女子10キロクラシカル視覚障害で11日、銀メダルを獲得したチェコの選手が表彰台で、優勝したロシア選手と写真撮影のために接近することを拒否した。