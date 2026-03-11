IEA＝国際エネルギー機関は11日、イランをめぐる戦闘による原油価格の高騰に対処するため、加盟各国が史上最大規模となる4億バレルの石油備蓄を国際市場に放出することで合意したと明らかにしました。IEAは、戦闘がホルムズ海峡経由の原油流通を妨げ、戦闘が始まる前の水準の10％未満にとどまっているとして「我々が直面する原油市場の課題は前例のない規模になっている」と危機感をあらわにしました。ロイター通信によりますと、