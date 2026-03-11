Homecomingsが、2025年12月に開催した＜“the aquarium of illumination and night glare” December 18, 2025＞のライブ音源を3月18日に配信リリースすることが決定した。本公演はBa.福田穂那美の卒業公演であり、これまでカバー曲のライブ音源の配信はあったが、オリジナルソングは初のライブ音源となる。サポートドラムに吉木諒祐(The Novembers)を迎えており、彼女たちの代表曲「HURTS」や「US / アス」、昨年リリースの最新曲