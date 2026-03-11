元西武の松坂大輔さんが11日、自身がキャスターを務めるテレビ朝日系「報道ステーション」にVTR出演。2月のキャンプで取材した、パイレーツのポール・スキーンズ投手への独占インタビューがオンエアされた。昨季のサイ・ヤング賞右腕はWBCに米国代表として出場。9日（日本時間10日）にはメキシコ戦に先発して4回1安打無失点、7奪三振の好投を披露した。インタビューのためにやってきたスキーンズは、まずは撮影スタッフら