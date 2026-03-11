笹川平和財団の小原凡司・上席フェローと神田外語大の興梠一郎教授が１１日、ＢＳ日テレの「深層ＮＥＷＳ」に出演し、米国とイスラエルによるイラン攻撃から中国が得た教訓について議論した。小原氏は、イランで中国製防空システムが機能しなかったと指摘されていることについて、「中国の軍事装備品に対する評価が下がる」と分析。「中国はアメリカに対する抑止力も下がると考えるだろう」と述べた。