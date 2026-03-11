仲間の男性を車に監禁した疑いなどで逮捕された国内最大規模の風俗スカウトグループ「ナチュラル」のメンバーの男性ら3人が不起訴になりました。「ナチュラル」のメンバーの20代の男性ら3人は2025年6月、羽田空港でメンバーだった男性を取り囲み、ルールを破った制裁と言いがかりをつけ、スマホ2台を取り上げて車に連れ込み監禁した疑いで逮捕されました。東京地検はこの男性3人について、3月10日付けで不起訴処分としました。