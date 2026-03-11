石田ひかりが主演を務める新ドラマ『鬼女の棲む家』が、中京テレビ・日本テレビ系全国ネットの「水曜プラチナイト」枠にて4月1日24時24分より放送されることが決定した。 参考：木村拓哉の“あすなろ抱き”カットも『あすなろ白書』『若者のすべて』名シーンPV公開 本作は、匿名社会の闇に潜む“鬼女”をテーマに、平凡な主婦が特定・炎上を武器に狂気へ堕ちていく様を描いたサイコホラーサスペンス。SN