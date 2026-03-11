11日放送のTBS「水曜日のダウンタウン」（水曜後10・00）に大谷翔平が“出演”した。この日は「WBC開幕記念“どっかに大谷”SP」。過去に放送された41の野球系の「説」を再調査、大谷翔平が出演している回を探す企画が展開された。番組では過去の「説」を再放送。大谷が出演していたのは2016年放送の「人生で1度もホームラン打ったことないプロ野球選手などいない説」だったと明かされ、日本ハムのアリゾナキャンプの紹介カ