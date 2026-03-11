【ベルリン共同】イランのアフマド・ドンヤマリ・スポーツ・青年相は11日、サッカーのワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会について「いかなる状況でも参加することはできない」と国営放送で述べた。ロイター通信が報じた。