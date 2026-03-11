【ニューヨーク共同】11日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は続落し、午前10時現在は前日比104.95ドル安の4万7601.56ドルを付けた。中東情勢の緊張で原油価格が不安定な値動きを続けており、投資家が積極的な買い注文を手控えたため売りが先行した。