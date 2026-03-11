イラン情勢による原油価格の高騰を受け、日本政府は11日夜、石油の国家備蓄を16日にも放出することを明らかにしました。この決定を受け、石油連盟は「激変緩和措置に政府と連携して対応する」としたうえで、「備蓄放出の決定を歓迎する」とのコメントを発表しました。また、「一日も早くホルムズ海峡の安全航行が確保されることを期待している」「引き続き、石油の安定供給に万全を期していく」としています。