日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」が１１日に放送され、明石家さんまがＭＣを務めた。この日は「東北出身の有名人が大集結！今だから伝えたい東北魂ＳＰ」。岩手県出身のフリーアナウンサー・久慈暁子は「焼き肉屋さんに行ったときにメインで頼むのは盛岡冷麺なんですよ。お肉はおかずとして食べる」と明かした。岩手県とゆかりのある河合郁人も「盛岡冷麺ってのは基本、焼き肉屋さんにあるんです。焼き肉を焼きながら盛