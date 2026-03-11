瀬戸内町の加計呂麻島で１１日午後、養殖いかだに無人の手漕ぎボートが係留されているのが見つかり、持ち主の男性（92）が行方不明となっています。 古仁屋海上保安署によりますと１１日午後6時すぎ、加計呂麻島の薩川湾を船で通りかかった人から「養殖いかだに無人の船が係留されていて人が見当たらない」と118番通報がありました。養殖いかだは海岸からおよそ150メートル沖合にあり、係留された手漕ぎボート