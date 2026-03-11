（NY時間09:51）（日本時間22:51） アップスタート＜UPST＞28.48（+0.32+1.14%） フィンテックのアップスタート＜UPST＞が上昇。銀行免許取得を申請する計画を明らかにしたことが材料視されている。ＡＩを活用した融資プラットフォームのコスト削減と効率化を目指す。 同社は、アップスタート銀行の設立に向けて通貨監督庁（ＯＣＣ）と米連邦預金保険公社（ＦＤＩＣ）に申請する予定。さら