千葉県競馬組合は１１日に行われた第７１回ダイオライト記念・Ｊｐｎ２の売得金額が１３億５６８４万１５００円で、同レースの売得金額のレコードを更新したことを発表した。これまでのレコードは２０２２年の１３億２１２０万８１００円。その年は川崎所属のノーヴァレンダ（森泰斗騎手）がＪＲＡ勢を撃破した。今年は７番人気の兵庫所属馬、オディロン（牡７歳、兵庫・森沢友貴厩舎、父キタサンブラック）が差し切り、３連