ＥＸＩＬＥＮＡＯＴＯが１１日、東京・日本武道館で自身２度目のソロツアー「ＮＡＯＴＯＰＲＥＳＥＮＴＳＨＯＮＥＳＴＴＯＷＮ２０２６」のファイナル公演を開催した。ソロでは初となる日本武道館公演で、豪華なコラボレーションが次々と実現した。公演前には「リハが大変だった。１個本番を終えたぐらい、全ての力を使った」と明かすほど、多数のゲストが登場。全７公演に出演したＳＷＡＹと「ＫＩＤＰＨＥＮＯＭ