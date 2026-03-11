息子の幼稚園で知り合ったばかりの瞳さん。毎日頻繁に連絡してきたり、「家に行っていい？」と強引に迫ってきたり…。直子さんは、今までママ友付き合いをしたことがなく、距離の近さに違和感を感じても、彼女に合わせてしまったのです…。＞＞【まんが】距離感がおかしいママ友