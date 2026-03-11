イラン情勢の悪化による原油価格の高騰を受け、日本に続き、ドイツも備蓄する石油を市場に放出すると発表しました。ドイツ経済省は、イラン情勢の悪化で高騰する原油価格を下げるために、備蓄する石油を市場に放出する方針を発表しました。IEA=国際エネルギー機関が加盟国に対して過去最大規模の4億バレルの放出を要請したということで、ドイツは「この要請に貢献する」としています。11日にはG7=主要7か国の首脳会議が行われ、イ