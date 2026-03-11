東北の被災地では１１日、各地で追悼式が行われた。遺族らは亡き家族に思いをはせ、若い世代は震災の記憶と教訓を語り継いでいくことを誓った。◆宮城県七ヶ浜町では３年ぶりに追悼式が行われ、震災後に生まれた町立七ヶ浜中学２年の中田圭祐君（１４）が「私たちは命を守るための学びを止めない」と誓いの言葉を述べた。中田君の家族は震災で無事だったが、祖父母の自宅が津波で流された。学校では震災の教訓を学んだり、避