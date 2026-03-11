アメリカの2月の消費者物価指数が11日、発表され、前年同月比で2.4％の上昇でした。アメリカ労働省が11日に発表した2月の消費者物価指数は、前の年の同じ月と比べて2.4％上昇しました。伸び率は前の月の2.4％と変わらず、市場予想と同じでした。また、変動の大きい食品とエネルギーを除いた指数は2.5％の上昇でした。今回の消費者物価指数は、2月28日から始まったイランへの攻撃の影響は反映していません。攻撃開始後、原油価格は