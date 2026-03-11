ＤＤＴ１１日の新宿フェイス大会でＫＯ―Ｄ６人タッグ王者の上野勇希（３０）、Ｔｏ―ｙ（２６）、武知海青（２８）組が、挑戦者の正田壮史（２４）、高鹿佑也（２８）、佐藤大地（１７）組に敗れ、王座陥落となった。王者組の武知はＬＤＨ所属の１６人組ダンス＆ボーカルグループ「ＴＨＥＲＡＭＰＡＧＥ」のメンバーとしても活躍。この日は若手ユニット「ペールユース」とのＶ３戦となった。武知は３人同時のトペ・コンヒ