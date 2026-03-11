ボートレース徳山のＧIII「日刊スポーツ杯争奪徳山オールレディース」１１日、予選２日目を終えた。エース機を駆る地元ホープの野田彩加（２２＝山口）は今節２勝目を挙げ、着実にポイントアップしている。２日目（１１日）８Ｒはインから逃げてシリーズ２勝目をゲットした。相棒の７４号機は機率トップ５０％を誇り、３節連続優出中と近況もパワフルな動きを見せている。「行き足、伸びはいい。マシにはなってるけど、何か乗