ボートレース戸田の「スカパー！・ＪＬＣ杯戸田ルーキーシリーズ第５戦」は１１日、準優勝戦が行われた。２月多摩川の関東地区選を制し、晴れてＧＩウイナーとなった砂長知輝（２６＝埼玉）は１０Ｒでイン逃げで完封。優勝戦へコマを進めた。タッグを組む３６号機に関しては「準優はバランスが取れていました。４日目のイン戦のように行き足や出足も良かったです。トータルで上位グループに入りますね」と手応えはバッチリだ。