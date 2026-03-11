◆アジアチャンピオンズリーグ・エリート（ＡＣＬＥ）東地区決勝トーナメント１回戦第２戦神戸２―１ＦＣソウル（１１日・ノエビアスタジアム神戸）※神戸が２戦合計３―１で準々決勝進出神戸が元日本代表ＦＷ大迫勇也、同ＭＦ井手口陽介のゴールでＦＣソウルに逆転勝ちし、４日のアウェー戦との２戦合計３―１で昨季逃した８強進出を果たした。準々決勝以降は４月、サウジアラビアで集中開催される予定だが、空爆が起きるなど