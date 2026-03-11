歌手のクミコが１１日、東京・港区のサントリーホールで行われた東日本大震災チャリティー公演「第１３回全音楽界による音楽会」に出演した。昨年１１月に９７歳で亡くなった母に続き、今月６日には父を同じ９７歳で亡くしたばかり。この日はシャンソン喫茶「銀巴里」の大先輩でもある美輪明宏の代表曲「ヨイトマケの唄」を熱唱。天国の父を思うかのように、時折、首元のペンダントに触れながら美声を響かせた。東日本大震