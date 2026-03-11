大相撲の元横綱・白鵬翔さんが１１日、公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「ＨＡＫＵＨＯ／白鵬」を開設した。自身の４１歳の誕生日に合わせた新たな試みで、第１回として配信した動画では「世界相撲グランドスラム構想」についての思いなどを語った。白鵬さんが代表取締役を務める白鵬ダヤン相撲＆スポーツ株式会社は「長年支えてくださった皆様への恩返しの気持ちとともに、新しい形で相撲文化を世界に広げていく活動に尽力してま