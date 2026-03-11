女優の小川菜摘が１１日、東京・新宿シアタートップスで熟年団第２弾公演「いやですわ」（１１日から５日間、脚本・演出・村上大樹）の公開ゲネプロを行った。熟年俳優陣とアラサー俳優陣が見せる老人コメディの決定版。小川演じる余命わずかとなった７０歳の画家と周囲のドタバタ劇をユーモアに描いている。小川は舞台を縦横無尽に動きながら、主人公の女性を熱演。初日を迎え、「お客様が入り、どのようなリアクションをし