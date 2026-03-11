巨人は１１日、ソフトバンク戦で死球を受けたリチャード内野手が福岡市内の病院を受信し、左第五中手骨骨折と診断されたことを発表した。リチャードは二回の第１打席で死球を受け、第２打席で三振を喫した後に途中交代していた。昨年、トレードで巨人へ移籍し、貴重な長距離砲として潜在能力を開花させつつあったリチャード。Ｖ奪回を目指すチームにとって痛恨のアクシデントとなった。