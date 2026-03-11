大阪入りしてから初の練習試合に先発した横浜・福井＝京都府内第９８回選抜高校野球大会（１９日開幕・甲子園）に出場する横浜は１１日、大阪入り後初となる練習試合を京都府内で行い、乙訓（京都）に５−２で勝利した。初回に１点を先制された横浜は二回、阿部龍之介の２点適時打で逆転。三回には田島陽翔の２点適時二塁打が飛び出し、リードを広げた。四回途中から登板した２番手の中嶋海人が八回まで１失点と好投した。ナ