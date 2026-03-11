女子プロレス「スターダム」の天咲光由（２３）が、春の祭典「シンデレラ・トーナメント」初制覇へ一直線だ。ここまで山下りな、飯田沙耶から金星を奪ってきた天咲は準々決勝（１１日、東京・後楽園ホール）で妃南と激突。妃南とはかつて「クイーンズ・クエスト」で行動を共にしたが、同ユニットが消滅したもとをわかった。昨年２月に当時フューチャー王者だった天咲は、妃南に敗れ王座から陥落した。久しぶりに一騎打ちで対