日本レコード協会が11日、『第40回 日本ゴールドディスク大賞』を発表。7人組ガールズグループ・HANAが『ニュー・アーティスト・オブ・ザ・イヤー』に輝きました。日本レコード協会が定めた期間にデビューした邦楽アーティストで、作品・楽曲の対象期間中の正味売り上げ（総出荷数から返品数を差し引いたもの）金額合計の上位5組を表彰する『ベスト5ニュー・アーティスト』は、CANDY TUNE・CUTIE STREET・HANA・MATSURI・ロージー