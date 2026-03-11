老後の心配事といえば、やはりお金ではないでしょうか。もっと稼いでおけば良かったと、現役時代の自分の働きぶりを後悔している人もいるようです。All About編集部が実施したアンケート調査から、福岡県在住64歳男性のケースをご紹介します。回答者プロフィール回答者本人：64歳男性家族構成：既婚（子あり）居住地：福岡県現役時代の雇用形態：正社員現役時代の最大年収：40代、年収400万円現在の貯蓄額：300万円現役時代に加入