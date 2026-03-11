Image: 三浦一紀 メモリ節約を心がけよう。MacBook Neoは9万9800円からという、破格値のMacBook。ちょっと使ってみたところ、原稿書いたり写真を編集したり、Office系ソフトを使ったりするぐらいなら、何の問題もなくスイスイ動いてくれます。 Photo: 三浦一紀 MacBook Neoは256GBモデルも512GBモデルもメモリは8GB