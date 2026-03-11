イラン情勢の悪化による原油価格の急騰を受け、高市早苗首相が備蓄している石油を放出し、レギュラーガソリンの全国平均小売価格を1リットル当たり170円程度に抑える方針を11日に発表した。ただ既に福岡市内の多くのガソリンスタンドは、12日から店頭価格を引き上げる方針を決定。30円引き上げて180円程度にする店もあり、市民には先行きの見えない状況への警戒感が広がっている。11日、同市博多区のガソリンスタンドでは、夜