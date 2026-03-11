◆オープン戦ソフトバンク１５―２巨人（１１日・みずほペイペイ）巨人のフォレスト・ウィットリー投手（２８）＝前レイズ＝が、ソフトバンクとのオープン戦で対外試合２度目の先発。秋広に満塁弾を浴びるなど１回２安打５失点と乱れた。「自分の投球ができなかった」と与えた四死球は３つ。制球にも課題が残る、悔しい結果となった。出はなをくじかれた。初回、先頭の柳田から連続四死球を与えるなど１死二、三塁のピンチを