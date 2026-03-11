小学館は１１日、公式サイトで「『週刊文春の弊社に関する報道について』と題したコメントを発表した。以下全文。※※※※「週刊文春」２０２６年３月１９日号（３月１２日発売）の弊社に関する記事についてご説明いたします。弊社元従業員による不適切な行為に対し、被害に遭われた方にあらためてお詫び申し上げます。弊社の社員教育および管理監督体制の不備を深く反省しております。２０１８年に弊社従業員の不適切な行為