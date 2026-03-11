◆オープン戦ソフトバンク１５―２巨人（１１日・みずほペイペイドーム）巨人の小林誠司捕手がオープン戦初安打を放った。２―１３の７回１死一塁、甲斐の代打で出場。オスナの１４８キロを右前に運んだ。「（２軍監督の石井）琢朗さんと大田コーチとファームでやってきたことが、どんな形でもヒットとして打てたのはよかった」と振り返った。キャンプは２軍スタート。若手に交じりながら大きな声でナインを鼓舞し続けた。