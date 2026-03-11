オープン戦ソフトバンク１５―２巨人（１１日・みずほペイペイ）巨人の戸郷翔征投手が２番手で登板し、３回５５球を投げて５安打３失点。最速は１４７キロだった。「試したいところは試せましたが、イニングが伸びてからの精度だったり、球の質というのがちょっと落ちたところが失点につながったんじゃないかと思います」と反省した。２―１０の４回から４番手でマウンドへ。先頭の山川にはいきなり四球を与えたが、続く５