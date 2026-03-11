ドル円のピボットは１５８．３４円付近＝ＮＹ為替 ピボット分析東京時間（21:47現在） ドル円 現値158.57高値158.58安値157.86 159.53ハイブレイク 159.06抵抗2 158.81抵抗1 158.34ピボット 158.09支持1 157.62支持2 157.37ローブレイク ユーロ円 現値183.69高値184.08安値183.46 184.65ハイブレイク 184.36抵抗2 184.03抵抗1 183.74ピボット 183.41支持1