きょうのＮＹ為替市場、引き続き中東情勢と原油にらみの中、ドル高が優勢となっており、ドル円は１５８円台半ばでの推移となっている。英海軍が、ホルムズ海峡とペルシャ湾で３隻の船舶が攻撃を受けたと発表したことに敏感に反応している模様。 ただ、ドル円は方向感を掴めず、１５８円台に入ると売り圧力も出て１６０円に向かって駆け上がる気配までは出ていないが、１５５円に向かって下押す気配もない状況。前日のＮＹ市