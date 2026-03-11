女優・本仮屋ユイカ(38)が、11日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」(水曜後9・00）に出演。フリーアナウンサーの本仮屋リイナ（34）の発言にショックを受けたことがあると明かした。この日は「選択的『おひとり様』の本音爆発SP」と題し、ゲスト出演した芸能人がそれぞれのおひとり様事情を語った。ユイカは妹家族とバリ旅行に行った際のエピソードを披露。現地では、滝を使った伝統的な沐浴体験をしたそうで、「一つ