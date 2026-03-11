2018年平昌冬季五輪でスピードスケート女子団体パシュート、女子マススタートと2個の金メダルを獲得した高木菜那さん（33）が11日、自身のXを更新。ダイエットを始めることを宣言した。「明日からダイエット始めます」と宣言した菜那さん。「理由は春だから」と説明し、「あとマネージャーに本当に贅肉連れて帰ってきたねって言われたから…」と続けた。菜那さんは2月に行われたミラノ・コルティナ冬季五輪の解説のため現地