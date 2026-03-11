[3.11 ポストユースマッチ U-19 Jリーグ選抜 0-1 全日本大学選抜 CSア港]Jリーグで出場機会の少ない若手選手に実戦の機会を作る「JFA/Jリーグポストユースマッチ」が11日、CSアセット港サッカー場で行われ、U-19 Jリーグ選抜が全日本大学選抜と対戦した。高卒ルーキーを中心に編成されたチームはプロ入り有力候補の大学生を苦しめる時間帯もあったが、ゴールは奪えず0-1で敗戦。後半42分に決まった法政大FW小池直矢(3年=前橋育英