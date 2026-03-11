【その他の画像・動画等を元記事で観る】 櫻坂46が、5月12・13日に千葉・幕張イベントホールにて、14枚目シングル「The growing up train」のBACKメンバーによる『14th Single BACKS LIVE!!』、6月2・3日に千葉・LaLa arena TOKYO-BAYにて四期生が出演する『四期生LIVE』を開催することが決定。 さらに、5月13日公演では、今作の活動をもって卒業することを発表している二期生の武元唯衣の卒業セレモニーが開