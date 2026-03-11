【コルティナダンペッツォ（イタリア）＝読売取材団】第１４回冬季パラリンピックのミラノ・コルティナ大会は第６日の１１日、距離スキー男子１０キロクラシカル（立位）で昨季世界選手権王者の川除大輝（日立ソリューションズ）は４位に終わった。新田佳浩（同）は７位。女子１０キロクラシカル（立位）では阿部友里香（同）が４位、岩本美歌（北海道エネルギー）が７位、出来島桃子（東京品川病院）が９位だった。冬季最多の