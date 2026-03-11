オープン戦ソフトバンク１５―２巨人（１１日・みずほペイペイ）巨人は１１日、リチャード内野手（２６）が福岡市内の病院で「左第５中手骨骨折」と診断されたと発表した。同日のソフトバンク戦で２回に左手小指付近に死球を受けるも出場を続け、４回１死一塁で空振り三振に倒れ、直後の守備から交代。検査のため病院に向かっていた。球界で過去に同様の骨折をした選手は全治１か月前後を要することが多く、２週間後の開幕戦