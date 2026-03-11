中国国防部の蔣斌報道官。（北京＝新華社配信）【新華社北京3月11日】中国国防部の蔣斌（しょう・ひん）報道官は11日、日本が敵基地攻撃能力となる長距離ミサイルの配備に着手したとの報道に関し、武力の乱用は後戻りできない自滅の道だと表明した。蔣氏は次のように述べた。日本の右翼勢力は一時期以来、「再軍事化」の推進を加速させる動きが相次ぎ、「平和憲法」の改正を進め、「安保三文書」の改定を加