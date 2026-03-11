タレントのアレン様が、11日放送のフジテレビ系バラエティー『ホンマでっか!?TV』（後9：00）に出演。収入が前年の「1000倍」になったと明かし、スタジオを驚かせた。【全身カット】きらびやかなアクセサリーを身にまとい登場したアレン様この日の放送は「お金の新常識＆ウラ話SP」。番組では占い評論家のLove Me Doが金運アップの神社として鳥取県の「金持神社（かもちじんじゃ）」を紹介し、「2024年に行ってからテレビの仕